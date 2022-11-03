Генсек Столтенберг: Швеція та Фінляндія виконали вимоги Туреччини для вступу в НАТО

Швеція та Фінляндія виконали вимоги Туреччини щодо вступу до НАТО, і настав час вітати їх в альянсі
Про це 3 листопада заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу в Стамбулі, пише Reuters.
«Настав час вітати Фінляндію та Швецію як повноправних членів НАТО. У ці небезпечні часи ще важливіше завершити їхнє приєднання, щоб не допустити жодних непорозумінь чи прорахунків у Москві», — сказав Столтенберг.
- Швеція і Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО у травні 2022 року. Усі 30 країн-членів повинні дати згоду, але Туреччина наклала вето.
- Після переговорів на саміті НАТО в Мадриді президент Туреччини Реджеп Ердоган 28 червня погодив зі своїми фінськими та шведськими колегами низку заходів безпеки, які дозволили двом скандинавським країнам просунутися в їхньому прагненні приєднатися до Альянсу. Турецькі медіа оприлюднили умови, на які погодилися Швеція та Фінляндія. Зокрема, вони зобовʼязуються співпрацювати з Туреччиною у питанні протидії тероризму та обмінюватися розвідданими. Також ці країни мають протидіяти Курдській робітничій партії, визнаній терористичною в ЄС і Туреччині, та її афілійованим організаціям.
- 4 липня країни завершили перемовини з НАТО і наступного дня підписали протокол про вступ до Альянсу. Тепер цей документ мають ратифікувати всі країни-члени НАТО — після цього Швеція і Фінляндія стануть повноправними членами Альянсу.