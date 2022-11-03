Генсек Столтенберг: Швеція та Фінляндія виконали вимоги Туреччини для вступу в НАТО

Швеція та Фінляндія виконали вимоги Туреччини щодо вступу до НАТО, і настав час вітати їх в альянсі

Про це 3 листопада заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу в Стамбулі, пише Reuters.

«Настав час вітати Фінляндію та Швецію як повноправних членів НАТО. У ці небезпечні часи ще важливіше завершити їхнє приєднання, щоб не допустити жодних непорозумінь чи прорахунків у Москві», — сказав Столтенберг.