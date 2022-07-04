НАТО успішно завершило перемовини про вступ із Швецією та Фінляндією. Під час цих переговорів Альянс визначав, чи відповідають ці країни критеріям для членства.

Про це пише пресслужба НАТО.

«Обидві країни офіційно підтвердили свою готовність та здатність виконувати політичні, юридичні та військові зобовʼязання членства в НАТО», — йдеться у повідомленні.

Цей етап був символічним, оскільки Фінляндія та Швеція заздалегідь відповідали всім необхідним критеріям як у військовому, так і в політичному плані. Тому перемовини про вступ розпочалися і завершилися в один день.

Тепер 5 липня у НАТО підпишуть протокол про вступ Швеції та Фінляндії. Після цього цей протокол передадуть на ратифікацію до парламентів усіх країн — членів Альянсу. Після ратифікації всіма парламентами НАТО визначить дату, з якої Фінляндія та Швеція офіційно стануть новими членами Альянсу.