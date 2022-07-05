Фінляндія та Швеція підписали протоколи для вступу в НАТО

У вівторок, 5 липня, міністри закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто і Швеції Анн Лінде підписали протоколи про вступ країн до Північноатлантичного альянсу.
Про це повідомляє Agence France-Presse.
Після підписання документа генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив про запуск процесу ратифікації членства обох країн.
Після ратифікації всіма парламентами НАТО визначить дату, з якої Фінляндія та Швеція офіційно стануть новими членами Альянсу.
- Швеція і Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО у травні 2022 року. Усі 30 країн-членів повинні дати згоду, але Туреччина наклала вето.
- Після переговорів на саміті НАТО в Мадриді президент Туреччини Реджеп Ердоган 28 червня погодив зі своїми фінськими та шведськими колегами низку заходів безпеки, які дозволять двом скандинавським країнам просунутися в їхньому прагненні приєднатися до Альянсу. Турецькі медіа оприлюднили умови, на які погодилися Швеція та Фінляндія. Зокрема, вони зобовʼязуються співпрацювати з Туреччиною у питанні протидії тероризму й обмінюватися розвідданими. Також ці країни мають протидіяти Курдській робітничій партії, визнаній терористичною в ЄС і Туреччині, та її афілійованим організаціям.