ЗМІ: Суд у Севастополі визнав загиблими 17 моряків з крейсера «Москва»

Суд в окупованому Севастополі визнав загиблими зниклих моряків із крейсера «Москва», який 13 квітня потопили українські військові.

Про це повідомляє «Агентство. Новости».

Відповідна інформація зʼявилася в картотеці суду. Загиблими визнали 17 осіб із військової частини, в якій служили моряки з крейсера «Москва».

Справи, щодо яких опубліковано рішення, — про визнання громадян «безвісно відсутнім або про оголошення померлими». Заявниками в цих справах зазначено командира військової частини 42948 — частини крейсера «Москва», а також батьків загиблих військових. 16 справ розглянули в червні-серпні, ще одну — у вересні. У 12 справах рішення вже набуло чинності.

Серед позивачів є тезки загиблих моряків, про яких повідомляли ЗМІ, зокрема Єгора Шкребця, Віталія Бегерського, Данила Герка, Івана Франтіна та Леоніда Савіна.