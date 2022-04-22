У росії почалися репресії командування армії та флоту через великі втрати у війні та потоплення крейсеру «Москва»

Після поразок російських окупаційних підрозділів на суходолі та знищення флагмана чорноморського флоту рф «Москва» почалася чергова фаза репресій проти командування армії та флоту.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.
За інформацією воєнної розвідки України, росія вже усунула з посади та заарештувала командувача чорноморського флоту адмірала ігоря осіпова.
Також слідчі дії проводяться щодо начальника штабу — першого заступника командувача флоту віцеадмірала сергія пінчука.
Через великі втрати особового складу, озброєння та військової техніки звільнили:
- командувача 6 армії, генерал-лейтенанта владислава єршова;
- командувача танкової армії західного військового округу генерал-лейтенанта сергія киселя та одного із заступників командувача.
- командувача 22 АК південного військового округу генерал-майора аркадія марзоєва.
Репресії кремля торкнулися також тилових підрозділів та підрозділів забезпечення — звільнено командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника М. Пономарьова.
- За 58 днів повномасштабної війни росії проти України армія окупанта втратила вбитими 21 200 осіб.
- 14 квітня Міноборони росії визнало, що під час буксирування до Криму підбитий крейсер «Москва» затонув. Він був флагманом Чорноморського флоту.