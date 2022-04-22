У росії почалися репресії командування армії та флоту через великі втрати у війні та потоплення крейсеру «Москва»

Після поразок російських окупаційних підрозділів на суходолі та знищення флагмана чорноморського флоту рф «Москва» почалася чергова фаза репресій проти командування армії та флоту.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

За інформацією воєнної розвідки України, росія вже усунула з посади та заарештувала командувача чорноморського флоту адмірала ігоря осіпова.

Також слідчі дії проводяться щодо начальника штабу — першого заступника командувача флоту віцеадмірала сергія пінчука.