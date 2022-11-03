Зеленський не братиме участі в саміті G20, якщо туди запросять путіна

Президент Володимир Зеленський не братиме участь у саміті «Великої двадцятки» на Балі, якщо там буде російський лідер володимир путін.

Про це Зеленський заявив на брифінгу, який транслювався в ефірі телемарафону.

«Не стежу за участю інших у саміті «Двадцятки». Позиція моя особиста і позиція України полягала в тому, що якщо лідер російської федерації братиме участь, то Україна не братиме участі. Подивимося, як буде в майбутньому», — заявив Зеленський.

За його словами, Україна готується до майбутнього саміту G20, і це питання обговорювали в телефонній розмові з лідером Індонезії Джоко Відодо.

«У будь-якому разі ми сьогодні були знову запрошені. Ще раз подивимося — тут кілька днів залишилося», — додав Зеленський.