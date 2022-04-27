Події 27 квітня в огляді «Бабеля»: окупанти зруйнували міст через Дністровський лиман, Зеленського запросили на саміт G20, кремль не хоче міняти медведчука на військовополонених

Напередодні Україна вдарила по позиціях росіян на острові Зміїному — влучила в пункт управління, знищила зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10». Окупанти намагалися просунутись у бік Миколаївщині в районі селищ Таврійське і Нова Зоря, але успіху не мали та відступили. Уночі росіяни обстріляли Дніпропетровщину — Зеленодольськ, села Мар’янське та Велику Костромку. Крім того, унаслідок обстрілів зруйнований міст через Дністровський лиман на Одещині. Від початку війни росія випустила по Україні вже понад 1 300 ракет.

У тимчасово захопленому Херсоні мирні мешканці знову вийшли на масовий мітинг проти окупації — росіяни розігнали людей сльозогінним газом, є постраждалі.

Губернатор Бєлгородської області рф Вʼячеслав Гладков заявив про пожежу на складі боєприпасів, розташованому на території області. Губернатор Курської області росії Роман Старовойт заявив, що вночі над обласним центром спрацювала система протиповітряної оборони, було чутно якісь «хлопки». Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що причини руйнування військової інфраструктури прикордонних областей можуть бути абсолютно різними. Наприклад, божественне втручання у справи грішників, які у Страсний тиждень масово вбивали людей в Маріуполі.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар вважає, що найближчими днями президенти України та росії можуть провести зустріч у Стамбулі. Михайло Подоляк заявив, що наразі жодних домовленостей про зустріч Володимира Зеленського з путіним немає.

Президент Володимир Зеленський переговорив телефоном з лідером Індонезії Джоко Відодо. Індонезія запросила українського президента на саміт G20 у листопаді цього року.

Міноборони США створює у Німеччині центр для координації та оптимізації військової допомоги Україні. Центр базуватиметься у штаб-квартирі європейського командування США у Штутгарті, ним керуватиме генерал армії США. Крім американців, у центрі працюватимуть представники ще 15 країн. Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що Україна та союзники створюють Консультативну групу з питань оборони, яка дозволить пришвидшити процеси отримання зброї. Крім того, Україна переходить на західні калібри та техніку — це стратегічне рішення й основа довгострокового співробітництва в оборонній індустрії.

Канада придбає для України 8 бронеавтомобілів компанії Roshel Defence Solutions. Австралія передає Україні черговий транш військової допомоги, до якого увійдуть шість гаубиць M777 і боєприпаси до них.

Швейцарія ввела чергові санкції проти росії та білорусі за агресію проти України. Вони включають заборону на імпорт деревини, вугілля, цементу та інших товарів. Також під забороною експорт промислових роботів, певної хімічної продукції, підтримка державних і громадських російських організацій та реєстрація трастів для громадян рф.

Китайська компанія DJI, яка спеціалізується на виробництві безпілотників, заявила про тимчасове призупинення бізнесу в росії та Україні, щоб «не допустити використання своєї продукції у бою».

«Газпром» припинив поставки газу до Болгарії та Польщі через їхню відмову платити в рублях. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла росії «скоординовану відповідь» на зупинку поставок газу. Євросоюз, за її словами, був готовий до такого розвитку подій. Канцлер Австрії Карл Негаммер спростував інформацію, поширену російськими ЗМІ, про те, що його країна погодилася оплачувати російський газ у рублях.

У москві не розглядають можливість обміняти віктора медведчука на українських військовополонених — песков заявив, що наразі «про це не йдеться».