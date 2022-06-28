Премʼєр Італії: Путіна не запрошуватимуть на саміт «Великої двадцятки»

Президент росії володимир путін не приїде на саміт країн «Великої двадцятки» у листопаді в Індонезії. На ньому має виступити президент Володимир Зеленський.

Про це повідомив премʼєр-міністр Італії Маріо Драгі, повідомляє Associated Press.

За словами італійського лідера, участь путіна у саміті виключив президент Індонезії Джоко Відодо. При цьому Драгі припустив, що російський президент, можливо, візьме участь у деяких заходах дистанційно.

Драгі зазначив, що на саміті «Великої сімки», який пройшов на вихідних у Німеччині, країни погодилися допомогти Індонезії в організації саміту, а також «уникнути дипломатичних незручностей» у питанні запрошення путіна.

Напередодні президент рф путін заявив, що поїде на саміт G20. Президента росії нібито запросив лідер Індонезії Джоко Відодо. Саміт «Великої двадцятки» має відбутися на острові Балі 15—16 листопада.