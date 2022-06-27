Президент рф путін підтвердив, що поїде на саміт G20, де виступить Володимир Зеленський

Президент рф путін підтвердив, що поїде на саміт G20, на якому виступить Володимир Зеленський. Президента росії запросив лідер Індонезії Джоко Відодо. Саміт «Великої двадцятки» має відбутися на острові Балі 15—16 листопада.
Про це пише російська інформагенція Интерфакс із посиланням на помічника путіна юрія ушакова.
«Так, ми підтвердили, що наша участь також передбачається. Вони наразі запрошують в очному форматі, ще часу достатньо. Сподіваюсь, пандемія дозволить провести цей захід в очному форматі», — сказав ушаков.
- 27 квітня президент Володимир Зеленський переговорив телефоном з лідером Індонезії Джоко Відодо. Індонезія запросила українського президента на саміт G20 у листопаді.
- У Білому домі привітали рішення Індонезії запросити на зустріч «Великої двадцятки» президента Зеленського, але зазначили, що Адміністрація не готова підтвердити участь Джо Байдена в цьому саміті, допоки актуальним залишатиметься запрошення для президента рф путіна.