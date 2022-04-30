Джо Байден поїде на саміт G20 тільки, якщо Індонезія відхилить запрошення путіна

Білий дім вітає рішення Індонезії запросити на зустріч «Великої двадцятки» президента України Володимира Зеленського, але Адміністрація не готова підтвердити участь Джо Байдена в цьому саміті, допоки актуальним залишатиметься запрошення для президента рф путіна.

Про це на брифінгу сказала речниця Білого дому Джен Псакі.

Вона заявила, що президент США публічно висловив своє небажання бути одночасно із путіним на саміті «Великої двадцятки».

«Наразі ми не бачимо ознак, що росія має намір конструктивно брати участь у дипломатії», — зазначила Псакі.

За її словами, упродовж шести місяців, що залишилися до саміту, ситуація може істотно зміниться, оскільки війна триває.