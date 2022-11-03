Рада схвалила держбюджет на 2023 рік

Верховна Рада схвалила державний бюджет на 2023 рік.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк («Голос»).

За це рішення проголосували 295 членів парламенту. За словами Железняка, це найбільш раннє ухвалення бюджету в історії України.

Рада затвердила проєкт державного бюджету на наступний рік у першому читанні 7 жовтня. 31 жовтня Кабінет міністрів ухвалив проєкт бюджету до другого читання з урахуванням пропозицій народних депутатів, а премʼєр озвучив основні показники.

Доходи держбюджету очікуються на рівні 1,3 трильйона гривень, видатки — 2,6 трильйона. Граничний обсяг дефіциту 1,3 трлн гривень або 20,6% ВВП. Його планують покривати коштом допомоги партнерів. Граничний обсяг державного боргу планують утримати на рівні 6,4 трильйона гривень.

У держбюджет також заклали прожитковий мінімум на рівні 2 589 гривень та мінімальну заробітну плату на рівні 6 700 гривень.