Уряд затвердив проєкт держбюджету на 2023 рік. Основні показники

Кабінет міністрів ухвалив проєкт бюджету на 2023 рік до другого читання з урахуванням пропозицій народних депутатів.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Уряд змінив прогноз зростання ВВП на 2023 рік на більш песимістичний (3,2% замість 4,6%). Прогноз інфляції зменшили з 30% до 28%.

Бюджет-2023 планується з урахуванням 1,3 трильйона гривень доходів. Завдяки скоригованим макропоказникам та податковим змінам Кабмін пропонує збільшити дохідну частину на понад 50 мільярдів гривень.

Видатки становитимуть 2,6 трильйона гривень. «Ми збільшили обсяги видатків на виплати пенсій, на ліквідацію наслідків збройної агресії росії (будівництво, ремонти, купівля людям житла), на наукову й науково-технічну діяльність, на пільгові іпотечні кредити ВПО. Загалом до другого читання в проєкті держбюджету видаткова частина зросла на 66,8 мільярда гривень», — заявив Шмигаль.

На військові потреби спрямують понад 18% ВПП — понад один трильйон гривень. Дефіцит держбюджету наступного року становитиме понад 20% ВВП. Його планують покривати за рахунок допомоги партнерів.

«Нам потрібно залучити $38 мільярдів. Отримаємо їх від ЄС, США, МВФ та інших донорів. Рухаємося в цьому напрямку і маємо всі підстави розраховувати на прогрес», — заявив Шмигаль.