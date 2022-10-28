Реальні зарплати українців через війну та інфляцію скоротяться на чверть

Національний банк прогнозує, що номінальні зарплати в Україні за підсумками 2023 року знизяться на 12—13%, а з урахуванням інфляції — на чверть.
Про це йдеться в Інфляційному звіті за жовтень 2022 року, повідомляє пресслужба НБУ.
«Номінальні зарплати в цьому році знизяться на 12—13%, а в реальному вимірі (тобто з вирахуванням інфляції) — на чверть, зважаючи на зниження фінансової стійкості підприємств і значну конкуренцію між претендентами на роботу», — йдеться в повідомленні.
Кількість шукачів роботи значно перевищує кількість наявних робочих місць, а впевненість вже зайнятих людей у стабільному доході низька.
Це змушує людей погоджуватися на роботу не за спеціальністю та зменшувати зарплатні очікування.
Водночас через збереження дефіциту кваліфікованої робочої сили в окремих секторах і значні диспропорції на ринку праці номінальні зарплати наступного року зростуть майже на третину та перевищать довоєнний рівень, а у 2024 році — ще на 28%.
- 13 вересня Уряд схвалив проєкт Державного бюджету на 2023 рік. Попередньо, доходи бюджету становитимуть 1,28 трильйона гривень, а видатки — 2,57 трильйона. Дефіцит бюджету очікують на рівні 1,29 трильйона гривень за рік. У проєкті бюджету передбачено зростання економіки на 4,6% в реальному вираженні, інфляція +30%. Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум не зміняться та становитимуть відповідно 6 700 і 2 589 гривень.