У проєкті держбюджету на 2023 рік збільшили видатки — на телемарафон і Пенсійний фонд

До другого читання у Верховній Раді у проєкті держбюджету на 2023 рік збільшили видатки.

Про це повідомив заступник голови Податкового комітету, нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

До другого читання жодному з міністерств або установ видатки не скорочували. Деяким з них навпаки — збільшили.

Железняк опублікував порівняльну таблицю держбюджету і назвав топ-5 відомств, чиї бюджети виросли найбільше до другого читання. Це Міністерство розвитку громад та територій (+2 млрд грн на Держфонд регіонального розвитку), Міністерство культури та інформаційної політики (+1,6 млрд, більшість з яких піде на збільшення фінансування телемарафону), Верховний суд (+245,4 млн), Укравтодор (+6,7 млрд) та Міністерство соціальної політики (+38,9 млрд на Пенсійний фонд).

Також Железняк додав, що у наступному році буде Фонд ліквідації наслідків збройної агресії. На нього виділили 35,5 млрд грн. Його основні напрямки роботи — відновлення і будівництво житла, ремонт об’єктів критичної інфраструктури, розроблення проектної документації для зруйнованих об’єктів, закупівля соцстранспорту, купівля житла.