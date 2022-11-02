Дочці ексміністра оборони Павла Лебедєва оголосили підозру. Вона сприяла оборонному розвитку росії

Дочці колишнього міністра оборони часів Януковича Павла Лебедєва оголосили підозру. Слідство встановило, що вона керувала підприємствами, які постачали товари й обладнання для оборонно-промислового комплексу росії.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Дочці Лебедєва заочно повідомили про підозру за статтєю про фінансування повалення конституційного ладу, захоплення влади та зміни кордону України (ч. 3 ст. 27, ст. 110-2 КК). Їй загрожує увʼязнення до 10 років із конфіскацією майна.
В СБУ нагадали, що в червні цього року суд арештував і передав в управління АРМА 645 залізничних вагонів, 30 земельних ділянок і 30 обʼєктів нерухомості, які належали сімʼї Лебедєва.
- Лебедєв двічі обирався до Верховної Ради (у 2006-му від «Батьківщини», у 2007-му від Партії регіонів). Із 2012-го до лютого 2014 року очолював Міністерство оборони. Після втечі Януковича Лебедєв покинув Київ ще до офіційної відставки. Був присутній у Кремлі на зібранні з нагоди «прийняття» Криму до складу росії.
- Наприкінці травня 2020 року Печерський райсуд Києва заочно взяв під варту Лебедєва у справі про розстріли на Майдані 18—20 лютого 2014 року.
- У жовтні 2022 року Зеленський підписав указ про введення у дію десятирічних санкцій проти Лебедєва та низки бізнесменів і експолітиків.