Дочці ексміністра оборони Павла Лебедєва оголосили підозру. Вона сприяла оборонному розвитку росії

Дочці колишнього міністра оборони часів Януковича Павла Лебедєва оголосили підозру. Слідство встановило, що вона керувала підприємствами, які постачали товари й обладнання для оборонно-промислового комплексу росії.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Дочці Лебедєва заочно повідомили про підозру за статтєю про фінансування повалення конституційного ладу, захоплення влади та зміни кордону України (ч. 3 ст. 27, ст. 110-2 КК). Їй загрожує увʼязнення до 10 років із конфіскацією майна.

В СБУ нагадали, що в червні цього року суд арештував і передав в управління АРМА 645 залізничних вагонів, 30 земельних ділянок і 30 обʼєктів нерухомості, які належали сімʼї Лебедєва.