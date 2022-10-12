Президент увів у дію санкції проти Курченка, Януковича, Дерипаски та Лебедєва

Володимир Зеленський підписав указ про введення у дію десятирічних санкцій РНБО проти бізнесмена-втікача Сергія Курченка, міністра оборони часів Януковича Павла Лебедєва, самого Віктора Януковича та російського мільярдера Олега Дерипаски.

Кожному з них заблокували активи та тимчасово позбавили права користуватися та розпоряджатися ними.

Сергій Курченко — народився 21 вересня 1985 року у місті Харкові.

Павло Лебедєв — народився 12 липня 1962 року в селі Новомихайловське Туапсинського району Краснодарського краю (рф). Громадянин України, колишній міністр оборони України, член політичної партії «Партія регіонів», перебуває в розшуку.

Віктор Янукович — народився 9 липня 1950 року у місті Єнакієвому Донецької області. Колишній президент України.

Олег Дерипаска — народився 2 січня 1968 року в місті Дзержинську Нижньогородської області (рф).

Олег Дерипаска опинився в списку росіян, проти яких у квітні 2018 року Мінфін США запровадив санкції. Під їхню дію потрапили також підконтрольні бізнесменові компанії, зокрема Rusal — єдиний виробник первинного алюмінію в рф. Санкції передбачають заморожування активів у США, а також заборону для американських громадян укладати угоди з цими компаніями.