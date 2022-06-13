Суд заарештував активи компаній ексміністра оборони часів Януковича на понад 650 мільйонів гривень

Суд заарештував майно колишнього міністра оборони часів Януковича Павла Лебедєва на 650 мільйонів гривень.
Про це повідомила пресслужба Прокуратури Києва.
Зокрема, Агентству з управління корупційними активами передали 645 вагонів, які належать підприємствам родини Лебедєва. Вказані підприємства займаються поставками та реалізацією товарів на території рф, а також виробляють обладнання для оборонно-промислового комплексу держави-агресора.
Крім того, за клопотанням прокуратури накладено арешт на інше майно цієї фінансово-промислової групи підприємств та їхніх власників. Зокрема, заарештовано 30 земельних ділянок, 30 об’єктів нерухомості, у тому числі 6 цілісних майнових комплексів та корпоративні права 22 суб’єктів господарювання.
- У червні 2020 року Державне бюро розслідувань викликало на допит колишнього міністра оборони часів Віктора Януковича Павла Лебедєва.
- Лебедєв двічі обирався до Верховної Ради (у 2006-му від «Батьківщини», у 2007-му від Партії регіонів). Із 2012 року до лютого 2014-го очолював Міністерство оборони. Після втечі Януковича Лебедєв покинув Київ ще до офіційної відставки. Був присутній у Кремлі на зібранні з нагоди «прийняття» Криму до складу росії.
- Наприкінці травня Печерський райсуд Києва заочно взяв під варту Лебедєва у справі про розстріли на Майдані 18—20 лютого 2014 року.