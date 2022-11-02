Росія зіштовхнулася з дефіцитом балістичних ракет, тому звернулася до Ірану по підтримку

Росія стикнулася з певним дефіцитом балістичних ракет, а тому попросила Іран посприяти відповідним поставкам. Балістичні ракети несуть більшу загрозу, оскільки мають велику швидкість польоту.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Загроза є, вона не нова. Ми зіштовхнулися з більшою загрозою в перші дні війни, коли балістичні ракети «Іскандер-М» атакували Україну разом із «Точками У». Вони застосовувалися дуже широко по Україні», — заявив він.

За словами Ігната, такий тип ракет є більш небезпечнішим за інші, якими росія обстрілювала Україну, бо українські військові не мають ефективних засобів боротьби з ними.

«Проти балістичних ракет, на жаль, немає в нас ефективного захисту. Це балістика, вона летить фактично з космосу, летить на величезній швидкості вниз. Збивати їх фактично нереально, але протидіяти можна», — пояснив Ігнат.

Він закликав українців дотримуватися сигналів повітряної тривоги та прислуховуватися до даних розвідки.

«Найкращий спосіб протидії — це знищувати ракети там, звідки їх запускають, тобто ідеться про дальність у 300 та 700 кілометрів. Але «бавовну» ніхто не скасовував», — підкреслив він.