США виділили $47,6 мільйона на навчання українських саперів

Державний департамент США виділив $47,6 мільйонів компанії Tetra Tech. Ця організація має надати Україні термінову гкманітарну допомогу з розмінування.

Про це повідомили у пресслужбі Держдепу.

Згідно з умовами проєкту, Tetra Tech навчатиме українців знаходити та знешкоджувати протипехотні міни, нерозірвані та покинуті боєприпаси, саморобні вибухові пристрої та інші вибухонебезпечні предмети.

Цей проєкт — частина пакету розміром $91,5 мільйона, спрямованого на допомогу з розмінуванням. США нададуть його Україні у повному обсязі протягом наступного року.

«За оцінками уряду України, 160 000 квадратних кілометрів її території можуть бути забруднені – це приблизно розмір Вірджинії, Меріленда та Коннектикуту разом узятих», — зазначили у Держдепі.