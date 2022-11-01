Німеччина передасть Україні 500 авто для патрулювання кордону, 22 з них уже в Україні

Німецький уряд передасть Україні 500 авто для патрулювання кордону, 22 з них уже прибули до України.
Про це йдеться в оновленому переліку військової допомоги, опублікованому на сайті уряду Німеччини.
Наразі там не вказують, які саме автомобілі та якого виробника передали.
Також німці передали Україні ще 10 мостових систем і два вилкові навантажувачі.
- 12 жовтня Міноборони Німеччини повідомляло, що в наступні кілька тижнів Україна отримає додаткові реактивні системи залпового вогню MARS II й артилерійські установки PzH 2000. Наприкінці жовтня дві системи MARS і чотири САУ PzH 2000 прибули до України.
- 22 жовтня ЗМІ повідомляли, що голови Міноборони Німеччини та МЗС попросили Міністерство фінансів виділити втричі більше грошей на допомогу Україні. Вони вимагають врахувати це під час погодження бюджету на наступний рік.