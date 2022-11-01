Німеччина передасть Україні 500 авто для патрулювання кордону, 22 з них уже в Україні

Німецький уряд передасть Україні 500 авто для патрулювання кордону, 22 з них уже прибули до України.

Про це йдеться в оновленому переліку військової допомоги, опублікованому на сайті уряду Німеччини.

Наразі там не вказують, які саме автомобілі та якого виробника передали.

Також німці передали Україні ще 10 мостових систем і два вилкові навантажувачі.