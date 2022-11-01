ЄС готовий постачати Україні електроенергію у разі дефіциту, але вона дорожча

Європейський Союз готовий постачати електроенергію Україні в разі її гострого дефіциту внаслідок російських обстрілів.
Про це заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, передає УНІАН.
«У нас є необхідні передумови для цього. Перший крок був зроблений ще в березні, коли ми за два тижні синхронізували українську енергомережу з мережею континентальної Європи, у чому багато хто сумнівався. У цій системі електроенергія може передаватися в обох напрямках. Це означає, що Україна може як експортувати, так і імпортувати електроенергію з ЄС», — заявила вона.
За словами Сімсон, постачати електроенергію можуть сусіди України і спеціально під потреби української сторони збільшити обсяги.
Сімсон, однак, не сказала, чи ці поставки будуть у рамках допомоги, а чи платні.
- Україна вже провела тестові поставки електроенергії зі Словаччини, тому технічна можливість постачань з ЄС є, проте ціна в Євросоюзі за електроенергію вища, ніж в Україні.
- Голова енергетичної компанії ДТЕК Максим Тімченко казав, що фінансові моменти щодо поставок ще обговорюються. «Ви ж знаєте, у нас вона [електроенергія] коштує в 4—5 разів дешевше, ніж у Європі, а постачання буде, ясна річ, за європейськими цінами», — говорив Тімченко.