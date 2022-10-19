«У нас не може бути якогось армагеддону». Голова ДТЕК Тімченко оцінив можливість повного колапсу енергосистеми України

Голова енергетичної компанії ДТЕК Максим Тімченко вважає, що, попри російські атаки, Україна не залишиться без електроенергії остаточно.

Про це він сказав в інтервʼю «Українській правді».

«По-перше, у нас є «Укргідроенерго». Важливу роль балансування відіграє гідроелектростанція. По-друге, тими лініями, якими йшов експорт електроенергії в ЄС, може здійснюватися й імпорт. Відповідно, це теж може відігравати певну роль у балансуванні потужностей», — пояснив Тімченко.

Він додав, що ДТЕК продовжує проєкт зі встановлення батареї 20 мегават. Вона теж буде відігравати важливу роль у балансуванні.

«Тому, вважаю, що в нас не може бути якогось армагеддону, ситуації, що все розібʼють і все згасне. Я в цей сценарій не вірив. Хоча я і у війну з росією не вірив. Усе можливо, але з огляду на те, як ми проявили себе і як проявила себе система з точки зору стійкості, у мене є впевненість, що ми впораємося з цими викликами. Знову ж таки, у звʼязці з військовими», — наголосив голова ДТЕК.

Максим Тімченко має надію на протиповітряну оборону.

«Усе ж навіть за такої масованої атаки понад 50% ракет збили. Це певні уроки для нас і для військових, як справлятися з подібними ситуаціями», — сказав він.

За словами Тімченка, Україна має технічні можливості і домовленості з Європою щодо постачання електроенергії.

«Так, є технічні можливості, є домовленості, є фінансові моменти, і вони ще обговорюються, яким чином оплачувати електроенергію. Ви ж знаєте, у нас вона коштує в 4–5 разів дешевше, ніж у Європі, а постачання буде, ясна річ, за європейськими цінами», — уточнив керівник ДТЕК.