Дванадцять країн нададуть Україні обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури

Україна вже домовилась про постачання обладнання від урядів і компаній 12 країн: Ізраїлю, Іспанії, Італії, Литви, Німеччини, Північної Македонії, Польщі, Республіки Корея, Словаччини, Словенії, Фінляндії та Франції.

Про це 31 жовтня повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Дванадцять країн будуть постачати Україні енергетичне обладнання, аби допомогти відновити критичну інфраструктуру.

Загалом йдеться про 954 одиниці енергетичного обладнання. Перші партії допомоги вже в Україні, решта очікується найближчим часом. Серед обладнання, яке отримує Україна, генератори різних типів, перемикачі автоматичні, теплові гармати та інше.

Також Україна склала та постійно оновлює список потреб для країн-партнерів, а дипломати опрацьовують запити безпосередньо з компаніями-виробниками енергетичного обладнання Франції, Німеччини, Бельгії, Швеції, Китаю та інших країн.