Голова ОВА: На Харківщині під окупацією лишаються близько 25 населених пунктів

У Харківській області під окупацією залишаються близько 25 населених пунктів. Вони розташовані у північно-східній частині області.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Ще близько 25 населених пунктів залишається під тимчасовою окупацією. Ми чекаємо повідомлень від Генштабу щодо просування ЗСУ», — зазначив він.

За його словами, близько до кордону в області йдуть запеклі бої. Українські військові поступово відвойовують території. Наразі ситуація на фронті є мінливою.