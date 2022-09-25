ДСНС: Із місця масового поховання в Ізюмі дістали 447 тіл

На місці масового поховання у деокупованому Ізюмі Харківської області вдалося знайти 447 тіл людей.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
«447. Стількох вдалося знайти на місці масового поховання в Ізюмі спільними зусиллями військових, поліцейських, рятувальників», — зазначили у ДСНС.
Рятувальники показали нові фото, зроблені в Ізюмі.
- На початку вересня ЗСУ почали контрнаступ на Харківщині. Українським військам вдалося звільнити 421 населений пункт, зокрема Ізюм і Балаклію.
- 15 вересня стало відомо, що під Ізюмом знайшли масове поховання загиблих військових ЗСУ та цивільних, наразі триває ексгумація тіл — орієнтовно, там 445 могил.
- Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов 23 вересня повідомляв, що загалом ексгумували 436 тіл, більшість з них мають ознаки насильницької смерті, а 30 — сліди катувань.