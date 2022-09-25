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ДСНС: Із місця масового поховання в Ізюмі дістали 447 тіл

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

На місці масового поховання у деокупованому Ізюмі Харківської області вдалося знайти 447 тіл людей.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«447. Стількох вдалося знайти на місці масового поховання в Ізюмі спільними зусиллями військових, поліцейських, рятувальників», — зазначили у ДСНС.

Рятувальники показали нові фото, зроблені в Ізюмі.

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Фото: ДСНС

Пресслужба ДСНС

  • На початку вересня ЗСУ почали контрнаступ на Харківщині. Українським військам вдалося звільнити 421 населений пункт, зокрема Ізюм і Балаклію.
  • 15 вересня стало відомо, що під Ізюмом знайшли масове поховання загиблих військових ЗСУ та цивільних, наразі триває ексгумація тіл — орієнтовно, там 445 могил.
  • Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов 23 вересня повідомляв, що загалом ексгумували 436 тіл, більшість з них мають ознаки насильницької смерті, а 30 — сліди катувань.