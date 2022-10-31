У грудні віза на Кіпр для росіян стане платною

Віза на Кіпр для громадян росії стане платною з 1 грудня 2022 року.
Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ із посиланням на Асоціацію туроператорів росії (АТОР).
«Візовий збір для дорослих заявників за оформлення національної візи Кіпру становитиме €80, для дітей з 6 до 12 років – €40. Рішення про це ухвалила Рада міністрів республіки», — йдеться у повідомленні.
- На початку вересня країни Євросоюзу припинили дію спрощеного візового режиму з росією. Єврокомісія рекомендувала країнам-членам запровадити більш суворий підхід до видачі шенгенських віз росіянам.
- Чехія з 25 жовтня припинила впускати в країну громадян росії із туристичними або студентськими візами. Вона приєдналася до країн Балтії, Польщі та Фінляндії, які раніше закрили свої кордони для російських туристів.