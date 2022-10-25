Чехія більше не пускає росіян за туристичними та студентськими візами

Чехія з 25 жовтня припинила впускати в країну громадян росії із туристичними або студентськими візами. Це стосується віз, виданих будь-якою країною-членом Євросоюзу.

Відповідне рішення чеський уряд ухвалив ще 12 жовтня, а тепер воно набрало чинності.

Як тоді зазначало МЗС, яке і було ініціатором такої заборони, щодня через міжнародний аеропорт до країни прибували до 200 громадян Росії. Тепер же росіянам, які прибувають до Чехії з метою туризму, спорту або культури, буде відмовлено у вʼїзді.

Таким чином, Чехія приєдналася до країн Балтії, Польщі та Фінляндії, які раніше закрили свої кордони для російських туристів.