Турецька компанія Baykar хоче оснастити свої безпілотники ракетами «повітря — повітря», щоб збивати дрони-камікадзе та літаки

Турецька компанія Baykar планує оснастити свої безпілотники ракетами «повітря — повітря». Вони зможуть збивати дрони-камікадзе та навіть літаки.
Про це в інтервʼю виданню Daily Sabah розповів генеральний директор Baykar Халук Байрактар.
За його словами, такі ракети можуть встановити на безпілотники Bayraktar TB2 та Akinci.
«Незабаром у наших Bayraktar TB2 і Akıncı будуть ракети «повітря – повітря»; не тільки для ураження безпілотників, а й інших ворожих літаків. Ми проводимо випробування», — зазначив він.
Під час виставки SAHA Expo, яку провели в Стамбулі цього тижня, Baykar підписала контракт із турецьким ракетобудівним гігантом Roketsan щодо використання ракет Sungur на своїх безпілотниках. Ці ракети використовуються в турецьких переносних зенітно-ракетних комплексах і фактично є аналогами американських Stinger.
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