У кремлі заявили, що майбутнє виробництво Bayraktar в Україні стане ціллю «демілітаризації»

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що завод з виробництва ударних безпілотників Bayraktar, який мають збудувати в Україні, «підпадає під демілітаризацію».
«Факт створення такого обʼєкта, який одразу ж, звичайно, підпаде під тему демілітаризації — це треба розуміти, лише продовжить, мабуть, страждання українців, але не допоможе уникнути того, що є метою спеціальної військової операції», — заявив пєсков кремлівським ЗМІ, коментуючи нещодавню заяву посол України в Туреччині Василя Боднара.
- Боднар розповів, що турецька компанія Baykar будуватиме в Україні завод з виробництва Bayraktar, як і домовлялися сторони. Він сказав, що Baykar вже створила в Україні компанію, придбала земельну ділянку під будівництво заводу і розробила його проєкт — компанія планує виконати план до кінця.
- 3 лютого 2022 року Україна і Туреччина підписали угоду про розширення спільного виробництва безпілотних літальних апаратів. Вона передбачає створення заводу з виготовлення бойових безпілотників Bayraktar в Україні.
- Міністр оборони Олексій Резніков тоді казав, що на турецьких дронах стоятимуть українські двигуни від «Мотор Січі».