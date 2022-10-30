Генштаб: Окупанти готуються вивести свої артилерійські підрозділи з правобережжя Херсонщини

Російські війська готуються забрати свої артилерійські підрозділи з правобережжя Херсонщини. Їх можуть перекинути на інші напрямки.
Про це пише Генштаб ЗСУ.
«За наявною інформацією ворог здійснює підготовчі заходи щодо відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонської області, з подальшим їх можливим перекиданням на інші напрямки», — зазначили там.
Крім цього, росіяни в Херсонській області продовжують залякувати цивільних і закликають їх «евакуюватися». У Новій Каховці з 29 жовтня вони відключили інтернет і просять покинути місто протягом 48 годин через «загрозу рактних ударів з боку ЗСУ». Першими евакуюють медиків та оперативні служби. Також окупаційна влада міста зобовʼязала підприємців розпродати товар та закрити магазини і ринки з 1 листопада.
- 18 жовтня в окупованій частині Херсонщини оголосили про «організоване переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра». Колаборант володимир сальдо заявив тоді про «заплановане руйнування греблі Каховської ГЕС».
- Президент Зеленський 20 жовтня повідомив про підготовку теракту на Каховській ГЕС. Росіяни замінували дамбу й агрегати станції — у зоні затоплення можуть опинитися 80 населених пунктів, включно з Херсоном.
- За даними воєнної розвідки окупанти замінували ГЕС ще у квітні, зараз вони мінують шлюзи та опори. Уряд України закликає організувати міжнародну місію на гідроелектростанцію.
- Президент Володимир Зеленський не вважає, що росіяни готуються відступати з Херсону. На його думку, окупанти проводять інформаційну операцію. Водночас начальник ГУР Кирило Буданов зазначає, що Україна звільнить Херсон до кінця листопада.