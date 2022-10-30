Україна вимушено призупинила експорт зерна з морських портів через саботаж домовленостей зі боку росії.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, через дії росії судно IKARIA ANGEL з 40 000 тонн пшениці вранці не змогло вийти з українського порту.

«Ця продукція була призначена для жителів Ефіопії, які перебувають на межі голоду. Але через блокування «зернового коридору» росією експорт неможливий», — написав Кубраков.

Українська сторона не закривала коридор навіть попри російські атаки 23 липня (наступного дня після підписання ініціативи) і 23 вересня на порт «Одеса», а також попри нещодавні атаки на енергетичну інфраструктуру, які знеструмили портову інфраструктуру. Росія ж вирішила призупинити дію договору через обстріл кораблів у бухті окупованого Севастополя.