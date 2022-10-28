Невідомий напав на будинок Ненсі Пелосі, постраждав її чоловік

В американському Сан-Франциско невідомий напав на будинок спікера Палати представників Ненсі Пелосі.
Про це йдеться у заяві спікера Палати представників.
«Сьогодні рано вранці нападник увірвався в резиденцію Пелосі в Сан-Франциско і жорстоко напав на пана Пелосі. Зловмисник затриманий, мотиви нападу зʼясовуються. Пана Пелосі доставили до лікарні, де він отримує медичну допомогу та очікується повне одужання», — йдеться у заяві. Зазначається, що спікера на той момент вдома не було.
- 3 серпня на Тайвань з офіційним одноденним візитом прибула спікер Палати представників Ненсі Пелосі. Вона стала найвищим політиком Штатів, який відвідав Тайвань від 1997 року. Китай на знак протесту запровадив санкції проти Пелосі та розпочав чотириденні військові навчання, оточивши Тайвань. Після цих навчань він оголосив нові та заявив, що вони відтепер будуть «регулярними». Тайвань заявив, що останні навчання були схожі на «репетицію захоплення острова».