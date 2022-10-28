Гендиректор Baykar підтвердив намір побудувати в Україні завод із виробництва безпілотників

Турецька компанія Baykar упродовж двох років планує завершити будівництво заводу в Україні.

Про це в кулуарах виставки SAHA EXPO Defense and Aerospace заявив гендиректор компанії Галук Байрактар.

«Наразі у нас є архітектурний проєкт — фаза детального проєктування завершена. Будемо рухатися власне до будівництва... Протягом двох років хотілося б його завершити», — зазначив він.

Україна посідає важливе місце в ланцюжку постачання Baykar, оскільки два новітні безпілотники компанії Akıncı та Kızılelma використовують двигуни від компаній «Мотор Січ» та «Івченко-Прогрес».

Використання безпілотників TB2 на війні в Україні розширило портфель замовлень цих БпЛА у світі. Наразі їх продають 24 країнам, включно з Польщей, яка є членом НАТО.

За словами Байрактара, цьогоріч такий попит принесе компанії близько мільярда доларів експортного виторгу – у півтора раза більше, ніж торік. У 2023 році компанія розраховує збільшити його удвічі.

Отримані гроші компанія планує вкладати в розширення виробничих ліній.

Наразі компанія виробляє 20 одиниць TB2 нга місяць, а у 2023 році планує досягти позначки 30 БпЛА на місяць.

Також гендиректор Baykar повідомив, що до кінця 2023 року компанія планує завершити випробування версії TB3.