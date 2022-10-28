Гендиректор Baykar підтвердив намір побудувати в Україні завод із виробництва безпілотників

Турецька компанія Baykar упродовж двох років планує завершити будівництво заводу в Україні.
Про це в кулуарах виставки SAHA EXPO Defense and Aerospace заявив гендиректор компанії Галук Байрактар.
«Наразі у нас є архітектурний проєкт — фаза детального проєктування завершена. Будемо рухатися власне до будівництва... Протягом двох років хотілося б його завершити», — зазначив він.
Україна посідає важливе місце в ланцюжку постачання Baykar, оскільки два новітні безпілотники компанії Akıncı та Kızılelma використовують двигуни від компаній «Мотор Січ» та «Івченко-Прогрес».
Використання безпілотників TB2 на війні в Україні розширило портфель замовлень цих БпЛА у світі. Наразі їх продають 24 країнам, включно з Польщей, яка є членом НАТО.
За словами Байрактара, цьогоріч такий попит принесе компанії близько мільярда доларів експортного виторгу – у півтора раза більше, ніж торік. У 2023 році компанія розраховує збільшити його удвічі.
Отримані гроші компанія планує вкладати в розширення виробничих ліній.
Наразі компанія виробляє 20 одиниць TB2 нга місяць, а у 2023 році планує досягти позначки 30 БпЛА на місяць.
Також гендиректор Baykar повідомив, що до кінця 2023 року компанія планує завершити випробування версії TB3.
- 3 лютого 2022 року Україна і Туреччина підписали угоду про розширення спільного виробництва безпілотних літальних апаратів. Вона передбачає створення заводу з виготовлення бойових безпілотників Bayraktar в Україні.
- Міністр оборони Олексій Резніков тоді казав, що на турецьких дронах стоятимуть двигуни від української компанії «Мотор Січ».
- 9 вересня речник кремля дмитро пєсков заявив, що завод із виробництва ударних безпілотників Bayraktar, який мають збудувати в Україні, «підпадає під демілітаризацію».