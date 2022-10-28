Північна Корея запустила балістичні ракети в бік Японського моря

Військові Південної Кореї запустили балістичні ракети в бік Японського моря, ближче до Японії.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на заяву військових. За даними південнокорейських журналістів, КНДР запустила дві балістичні ракети малої дальності.

Запуск відбувся під час чергових навчань. Ракети КНДР впали в морі за межами виключної економічної зони Японії, повідомили японські ЗМІ.