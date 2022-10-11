У КНДР заявили, що їхні останні запуски ракет були «симуляцією» ядерного удару по Південній Кореї

У Північній Кореї заявили, що їхні останні запуски балістичних ракети були «симуляцією» ядерного удару по Південній Кореї. Країна, ймовірно, готується провести ядерні випробування.

Про це пише BBC.

За останні кілька тижнів Пхеньян провів щонайменше сім ракетних випробувань. Державні ЗМІ КНДР повідомили, що ці ракети можуть бути носіями тактичної ядерної зброї.

Там заявили, що успішно імітували удари по військових базах, портах і аеропортах Південної Кореї, і зазначили, що випробування стали попередженням для США та Південної Кореї.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль зазначив, що КНДР нічого не виграє від застосування ядерної зброї.

«Північна Корея просуває свої ядерні розробки та погрожує не тільки Республіці Корея, але й усьому світу. Я вважаю, що ядерна зброя нічого не виграє», — сказав він.