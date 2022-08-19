Південна Корея запропонувала Північній допомогу в обмін на денуклеаризацію. Там заявили, що «не проміняють долю країни на пиріг»

Південна Корея запропонувала Північній надати економічну допомогу в обмін на відмову від ядерної програми. Але там відмовились і заявили, що «не проміняють долю країни на пиріг».

Про це пише BBC.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль ще у травні вперше розповів про такий план, а в середу, 17 серпня, знову повторив свою пропозицію надати КНДР економічну допомогу в обмін на денуклеаризацію. Але в Північній Кореї його розкритикували.

Сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина Кім Йо Джон назвала таку пропозицію абсурдом.

«Ніхто не проміняє свою долю на кукурудзяний пиріг», — йдеться в її заяві.

Самому ж президенту Південної Кореї вона порадила «закрити рота» і назвала його «незрілим».

В Офісі президента Південної Кореї заявили, що шкодують через такі грубі висловлювання з боку КНДР, але від своєї пропозиції не відмовляються.