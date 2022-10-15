Південна Корея запровадила односторонні санкції проти Північної Кореї. Причиною стала активізація ракетних випробувань

Південна Корея вперше за пʼять років запровадила односторонні санкції проти Північної Кореї. Рішення ухвалили на знак протесту проти активних ракетних випробувань.

Про це повідомляє NK News.

Санкції спрямовані на придушення збройних програм КНДР і охоплюють 15 фізичних та 16 юридичних осіб, які вже підпадають під чинні санкції США та ООН.

Ідеться про те, що підсанкційні особи сприяли розробці Північною Кореєю ядерної зброї та ракет і допомагали їй у спробах уникнути санкцій, а також допомагали розробляти зброю масового знищення шляхом контрабанди нафти та інших матеріалів.

Уряд Південної Кореї «рішуче засуджує» Північну Корею за те, що вона нещодавно порушила питання про можливість застосування тактичної ядерної зброї проти Республіки Корея, а також «за проведення ракетних провокацій, що йдуть одна за одною з безпрецедентною частотою».

Востаннє Південна Корея вводила односторонні санкції проти Північної Кореї 10 грудня 2017 року.