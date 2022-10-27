«Це інформаційна операція». Зеленський не вважає, що росіяни готуються відступати з Херсону

Президент Володимир Зеленський не вважає, що росіяни готуються до відступу з Херсону. На його думку, окупанти проводять інформаційну операцію.
Про це він розповів у інтервʼю італійському виданню Corriere della Sera.
«Я не бачу, щоб вони втікали з Херсону. Це інформаційна атака. Я не можу розголошувати все. Це атака, щоб ми пішли туди, забрали людей з інших небезпечних напрямків — туди. Це була їхня інформаційна операція. Вони не готові залишити Херсон», — зазначив Зеленський.
За його словами, росіяни вивезли лише невелику частину цивільних. Військові ж продовжують перебувати на позиціях.
Водночас Зеленський запевняє, що в окупантів не буде змоги вийти з оточення у Херсоні. Він також впевнений, що Україна звільнить місто.
«Це складно, тому що ціною є люди. Ми ставимося до людей не так, як у росії. Для неї не важливо, скільки людей помруть завтра. А для нас це дуже важливо, ми не можемо так чинити. Не можемо сказати: «Ідіть туди і помирайте». Тому ми думаємо, шукаємо шляхи, просимо партнерів дати нам більше броньованої техніки, щоб зберегти більше людей», — пояснив він.
- 18 жовтня в окупованій частині Херсонщини оголосили про «організоване переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра». Колаборант володимир сальдо заявив тоді про «заплановане руйнування греблі Каховської ГЕС».
- Президент Зеленський 20 жовтня повідомив про підготовку теракту на Каховській ГЕС. Росіяни замінували дамбу й агрегати станції — у зоні затоплення можуть опинитися 80 населених пунктів, включно з Херсоном.
- За даними воєнної розвідки, окупанти замінували ГЕС ще у квітні, зараз вони мінують шлюзи та опори. Уряд України закликає організувати міжнародну місію на гідроелектростанцію.
- 22 жовтня стало відомо, що з Каховського водосховища скидають воду.