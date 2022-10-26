Сенат Польщі визнав російський режим терористичним.

Про це повідомляє сайт Сенату.

Рішення ухвалили одноголосно. Під час обговорення сенатори вказали на безпрецедентну жорстокість російської агресії та необхідність покарання винних.

«Ці злочини вимагають міжнародної відповіді не лише у вимірі гуманітарної та військової допомоги, а й правової допомоги», — заявив сенатор Александер Поцей. Сенатори також закликали всі інші держави наслідувати приклад Польщі і теж визнати російський режим терористичним.