До Конгресу США внесли законопроєкт про визнання росії державою-спонсором тероризму

Сенатор Ліндсі Грем та член Палати представників Тед Ліу внесли до Конгресу США законопроєкт по визнання російської федерації країною-спонсором тероризму.
Про це у Twitter повідомив старший радник Конгресу США Пол Массаро.
«Конгрес розгляне визнання дій росії в Україні актом геноциду. Ліндсі Грем та Тед Ліу вимагають визнання росії терористичною державою», — написав він.
- 31 липня в Нижній палаті американського Конгресу представили законопроєкт про визнання росії державою-спонсором тероризму. Сенат уже ухвалив таку резолюцію, але останнє слово за Державним департаментом США.
- 19 серпня ЗМІ писали, що Держдеп США неофіційно попередив Конгрес про негативні наслідки визнання росії державою-спонсором тероризму. Там кажуть, що це ускладнить виконання будь-яких договорів із рф.
- Президент США Джо Байден також заявив, що росію не варто визнавати державою-спонсором тероризму. Відповідаючи на запитання журналістів, чи слід вважати росію державою-спонсором тероризму, Байден відповів: «Ні».
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба аргументував, чому США досі не визнали росію країною-спонсором тероризму. Він наголосив, що Україна розуміє позицію США, але не поділяє її.