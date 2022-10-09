До Конгресу США внесли законопроєкт про визнання росії державою-спонсором тероризму

Сенатор Ліндсі Грем та член Палати представників Тед Ліу внесли до Конгресу США законопроєкт по визнання російської федерації країною-спонсором тероризму.

Про це у Twitter повідомив старший радник Конгресу США Пол Массаро.

«Конгрес розгляне визнання дій росії в Україні актом геноциду. Ліндсі Грем та Тед Ліу вимагають визнання росії терористичною державою», — написав він.