Глава МЗС України назвав три аргументи, чому США не визнають росію країною-спонсором тероризму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба аргументував, чому США досі не визнали росію країною-спонсором тероризму.

В інтервʼю «РБК-Україна» міністр наголосив, що Україна розуміє позицію США, але не поділяє її.

Перший аргумент полягає в тому, що коли державу оголошують спонсором тероризму, то її активи на території США відкриваються для судових позовів громадян США та юридичних осіб, а також їх можна отримати як компенсацію за ті чи інші дії.

«Аргумент Сполучених Штатів, що інакше ці кошти замість того, щоб піти в перспективі на відновлення України, потраплять сюди. Це дуже хиткий аргумент, тому що зараз у США немає механізму, як передати ці гроші на відновлення України», — сказав він.