Politico: Держдеп США попередив Конгрес про негативні наслідки визнання рф державою-спонсором тероризму

Державний департамент США неофіційно попередив Конгрес про негативні наслідки визнання росії державою-спонсором тероризму. Там кажуть, що це ускладнить виконання будь-яких договорів із рф.

Про це пише Politico з посиланням на власні джерела.

У Держдепі вважають, що внесення росії до переліку держав-спонсорів тероризму поставить під загрозу виконання «зернової угоди» між Україною, ООН, Туреччиною та рф. Наразі вона працює і поступово сприяє вирішенню глобальної продовольчої кризи, але немає жодних гарантій, що росія не відмовиться від угоди після визнання її державою-спонсором тероризму.

Також включення росії в такий перелік означатиме, що США фактично відріжуть американців від ділових відносин у рф. Це суттєво вплине на виконання та дотримання різних двосторонніх договорів між США та росією, зокрема в галузі ядерних розробок.