ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання чинного російського режиму терористичним

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, де вперше визнала нинішній російський режим терористичним.

Про це повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» та член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

У цій резолюції Парламентська асамблея Ради Європи визнає чинний російський режим терористичним. Основні тези цієї резолюції:

будь-які перемовини відбуватимуться на умовах України;

надати Україні системи протиповітряної оборони;

однозначно засудити фейкові референдуми в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях України та утриматися від визнання будь-яких їхніх наслідків;

надати фінансову підтримку для відбудови України;

прискорити створення Спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності за злочин агресії проти України;

створити комплексний міжнародний механізм компенсації, включно з міжнародним реєстром збитків, й активно співпрацювати з українською владою у цьому напрямі.

Також своєю резолюцією ПАРЄ закликає рф дозволити гуманітарним місіям ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Ради Європи чи будь-якої іншої міжнародної організації сприяти обміну військовополоненими та звільненню політичних вʼязнів.