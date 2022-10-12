Генасамблея ООН засудила анексію росією українських територій

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує спробу росії анексувати окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

Резолюцію під назвою «Територіальна цілісність України. Захист принципів Статуту ООН» підтримали 143 зі 193 країн-членів. 33 країни утрималися, пʼять — проголосували проти. Ці пʼять — росія, білорусь, Сирія, КНДР та Нікарагуа.

Резолюція закликає рф припинити російське вторгнення в Україну і не визнавати будь-які зміни статусу областей України.