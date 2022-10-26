Росіяни провели ядерні навчання

Війська рф провели навчання із залученням ядерної тріади.

Про це повідомляється на сайті президента рф.

За тренуванням із ситуаційного центру спостерігав президент рф путін. «По полігону Кура на Камчатці здійснено пуски міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс» із державного випробувального космодрому Плесецьк і балістичної ракети «Сінєва» з акваторії Баренцевого моря. До виконання завдань також залучалися літаки дальньої авіації Ту-95МС» — йдеться в повідомленні про навчання на сайті кремля.