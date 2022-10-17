НАТО розпочинає ядерні навчання. Вони триватимуть два тижні

Північноатлантичний альянс з 17 жовтня розпочинає військові навчання із ядерного стримування від назвою Steadfast Noon. Вони триватимуть до 30 жовтня.

Про це пише пресслужба НАТО.

У розкладі навчань — відпрацювання стримування ядерних атак противників десятками літаків у небі над північно-західною Європою. При цьому в Альянсі наголошують, ще ці навчання є регулярними, щорічними і не повʼязані з поточними світовими подіями, натякаючи на те, що вони не спричинені погрозами росії.

В авіаційних навчаннях, які триватимуть над територіями Бельгії, Великої Британії та акваторією Північного моря, задіють 60 літаків із 14 країн НАТО. ВПС США з цією метою направлять до Європи групу стратегічних бомбардувальників B-52H, здатних нести ядерну зброю.