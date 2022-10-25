Росія попередила Пентагон про щорічні ядерні навчання «Гром»

Росія повідомила США про майбутні щорічні навчання ядерних сил рф.

Про це пише CNN.

У рамках навчань «Гром» росіяни проведуть бойові пуски ракет і розгортання стратегічних засобів. У Пентагоні підкреслили, що це звичайні щорічні навчання, і США стежитимуть за ними.

«Росія дотримується своїх зобовʼязань щодо контролю над озброєннями та щодо прозорості, надсилаючи ці повідомлення», — заявив речник Пентагону генерал Пет Райдер на брифінгу.