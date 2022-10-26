«Укренерго» другий день поспіль обмежує електропостачання по всій Україні

Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» другий день поспіль вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших споживачів у всіх областях.
Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».
Вони зазначають, що примусові обмеження споживачів електроенергії — це повністю контрольований захід, який дозволяє знизити навантаження на електромережі та дає можливість збалансувати роботу енергосистеми.
Також у НЕК нагадали, що свідоме зниження споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього піку споживання (06:00—11:00 та 17:00—23:00), зменшує ризик перевантаження в мережах та застосування обмежень для споживачів.
Споживачів просять ощадливо підходити до споживання електроенергії, не вмикати в мережу одночасно два або більше потужних електроприладів. Та за можливості перенести користування деякими з них, наприклад, пральними машинами, бойлерами та обігрівачами, на нічний період.
- Стабілізаційні відключення електроенергії в Україні почалися з 20 жовтня. Російські ракетні атаки пошкодили 40% енергетичних обʼєктів країни. Їх відновлюють, але через перенавантаження на обʼєктах трапляються аварії.