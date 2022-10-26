У Києві продовжать відключати світло

У Києві продовжуються стабілізаційні відключення світла за розпорядженням «Укренерго».
ДТЕК «Київські електромережі» повідомляє, що у столиці сьогодні електроенергію у споживачів почали вимикати з 07:45.
Усі споживачі розділені на 3 групи, кожну з яких відключатимуть у визначений проміжок часу.
«Ми докладаємо всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше ніж 4 години. Однак в окремих випадках через масштаб пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час», — зазначили в компанії.
- Стабілізаційні відключення електроенергії в Україні почалися з 20 жовтня. Російські ракетні атаки пошкодили 40% енергетичних обʼєктів країни. Їх відновлюють, але через перенавантаження на обʼєктах трапляються аварії.