У Києві продовжать відключати світло

У Києві продовжуються стабілізаційні відключення світла за розпорядженням «Укренерго».

ДТЕК «Київські електромережі» повідомляє, що у столиці сьогодні електроенергію у споживачів почали вимикати з 07:45.

Усі споживачі розділені на 3 групи, кожну з яких відключатимуть у визначений проміжок часу.

«Ми докладаємо всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше ніж 4 години. Однак в окремих випадках через масштаб пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час», — зазначили в компанії.