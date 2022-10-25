Україна повернула тіла 25 полеглих воїнів

Україна повернула тіла 25 полеглих захисників.

Про це пише пресслужба Мінреінтеграції.

«Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула ще 25 своїх героїв [...]. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції», — повідомили у відомстві, але без подробиць.